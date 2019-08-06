На Южном Урале финансисты покорили древнейшую на планете гору

Таким образом сотрудники министерства финансов отпраздновали 100-летие финансовой системы.

Сотрудники министерства финансов Челябинской области покорили самую древнюю гору на планете Земля. Так финансисты решили отпраздновать 100-летие финансовой системы. В поход выдвинулись 60 человек. Из них 17 человек объединились в группу, которой руководил глава ведомства Андрей Пшеницын. Именно они поднялись на вершину горы Карандаш в Кусинском районе, несмотря на тяжелые погодные условия.

«Сама гора невысокая, подъем на нее несложный, и мы собирались подниматься всем прибывшим составом из 60 человек. Но так как погода была дождливой, а идти нужно девять километров в одну сторону по размытой лесной дороге и огромным лужам, было принято решение отправить команду из 17 человек. Этот маршрут выбран неслучайно. Гора Карандаш претендует на звание самой старой горы в мире, состоящей из пород возрастом 4,2 млрд лет. Об этом знают далеко не все. Я сам узнал об этом факте только год назад, когда находясь на Эльбрусе, мы завели разговор об Уральских горах. Поэтому, мы решили совместить две цели — приурочить поход к 100-летию финансовой системы Челябинской области, которое состоится в сентябре, и дать старт популяризации этого места. Уверен, оно может стать интересным не только жителям нашей области, но и туристам со всего мира», — прокомментировал Андрей Пшеницын.

Отметим, что сотрудники министерства финансов Южного Урала не в первый раз так масштабно отмечают профессиональный праздник. Весной 2018 года ими была высажена аллея молодых саженцев, а летом они покорили самую высокую гору Европы — Эльбрус.

