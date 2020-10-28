В следующем году россияне начнут получать займы по водительскому удостоверению

Соответствующий законопроект направило в федеральное правительство Минэкономразвития РФ.

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Уже в 2021 году россияне смогут оформлять займы и проводить другие финансовые операции по водительским правам. Соответствующий законопроект Минэкономразвития Российской Федерации направило на рассмотрение в правительство, сообщает газета «Известия».

Так, согласно «антиотмывочному» закону, финансовые организации обязаны проводить идентификацию личности клиента перед оказанием ему определённых услуг. Сейчас клиент предоставляет ФИО, номер паспорта, данные ИНН, СНИЛС или полиса ОМС на выбор, а также номер сотового телефона. Для упрощения проведения финансовых операций Минэкономразвития предложило включить в этот список водительское удостоверение.

С его помощью можно будет оформить кредит на сумму до 15 тысяч рублей, получить выигрыш в лотерею до 100 тысяч рублей, сделать почтовый перевод до 15 тысяч рублей, открыть лицевой счёт в реестре владельцев ценных бумаг, а также заключать договор с негосударственным пенсионным фондом.

«Паспорт люди не всегда носят с собой. Это не очень удобно — объемный документ. Водительские права меньше. Многие имеют автомобили, и права всегда у них с собой. Могут возникнуть обстоятельства, когда на месте нужно получить финансовую услугу. Закон позволит ее быстро и в облегченном формате оказать»,— считает глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В Центробанке «Известиям» сообщили, что поддерживают эту инициативу.

Как ожидает Минэкономразвития, законопроект будет внесён в Госдуму в крайнем случае в начале 2021 года, а уже к его концу вступит в силу.