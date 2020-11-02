Традиционное аппаратное совещание в мэрии Челябинска отменили

Участники заседания работают на ликвидации последствий взрыва в больнице.

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В Челябинске отменили традиционное аппаратное совещание, которое проходит каждый понедельник. Отчет о проделанной работе главе города Наталье Котовой перенесли из-за того, что участники заседания задействованы в ликвидации последствий взрыва в ГКБ № 2.

В настоящее время проходит оперативный штаб, на котором обсуждают план предстоящих работ по устранению последствий.

«У вас остался один, сегодняшний день чтобы закончить работы по остеклению в доме», — дал поручение заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

Уже сегодня электрики проведут проверку проводки в каждой квартире, а также стартуют фасадные работы на жилом доме.

Кроме того, стало известно, что пять квартир дома требуют капитального ремонта. Все материалы будут аналогичны тем, какими был выполнен ремонт, а также согласованы с жильцами квартир.