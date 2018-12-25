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Обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.
/ Башкортостанца на БМВ ищут по всей Челябинской области

Башкортостанца на БМВ ищут по всей Челябинской области

Мужчина уехал из дома 4 дня назад.
сегодня в 12:31
  |  Происшествия

Жителя соседнего региона ищут в Челябинске и других городах области. 31-летний Алексей Решетников проживает в Уфе, но с 21 декабря родные не знают, где находится мужчина. Известно, что в пятницу он уехал из дома на черном «БМВ X1», но не сказал куда. С тех пор на связь с родными Алексей Решетников не выходит.

Алексей Решетников может находиться в вашем городе! Он одет в темно-синюю удлиненную куртку с капюшоном, светло-серый камуфлированный спортивный костюм, темные кроссовки. — рассказали сайту «Первый областной» в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 170−175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, коротко стриженные, глаза карие.

Всех, кто знает о местонахождении Алексея Решетникова, просят сообщить по телефону 8 800 700 54 52.

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