/ Школьника в Магнитогорске разыскивают вторые сутки

Тринадцатилетний мальчик не выходит на связь с родными.

В Магнитогорске ведутся поиски мальчика, пропавшего 12 февраля. Павел Прокофьев 2005 года рождения ушел из дома № 95 по улице Мичурина и после не выходил на связь с родными. Близкие мальчика обратились в полицию.

Сотрудниками полиции на данный момент проводится весь комплекс мероприятий, направленный на установление местонахождения несовершеннолетнего. — прокомментировала для сайта «Первый областной» пресс-служба УМВД по Магнитогорску.

Приметы: рост до 160 сантиметров, телосложение худощавое, светлые волосы, зеленые глаза с серым оттенком.

Был одет в темно-синюю куртку до колен, темно-зеленую шапку с белой эмблемой на лбу, черные спортивные штаны, черные кроссовки с буквой «N» по бокам.

Если вы знаете информацию о местонахождении Павла, сообщите информацию по телефонам:

8−908−576−47−33 — Мария

8−963−094−50−85 — Денис