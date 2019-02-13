/ Школьника в Магнитогорске разыскивают вторые сутки

В Магнитогорске ведутся поиски мальчика, пропавшего 12 февраля. Павел Прокофьев 2005 года рождения ушел из дома № 95 по улице Мичурина и после не выходил на связь с родными. Близкие мальчика обратились в полицию.
Сотрудниками полиции на данный момент проводится весь комплекс мероприятий, направленный на установление местонахождения несовершеннолетнего. — прокомментировала для сайта «Первый областной» пресс-служба УМВД по Магнитогорску.
Приметы: рост до 160 сантиметров, телосложение худощавое, светлые волосы, зеленые глаза с серым оттенком.
Был одет в темно-синюю куртку до колен, темно-зеленую шапку с белой эмблемой на лбу, черные спортивные штаны, черные кроссовки с буквой «N» по бокам.
Если вы знаете информацию о местонахождении Павла, сообщите информацию по телефонам:
8−908−576−47−33 — Мария
8−963−094−50−85 — Денис