/ Пропавшего по пути в налоговую миассца отыскали

В поисках участвовали полицейские и волонтеры.

Накануне стало известно, что поиски Павла Логинова, жителя Миасса, переставшего выходить на связь 21 декабря, завершены. Об этом сообщила супруга мужчины на своей странице во «ВКонтакте». Женщина сказала, что сразу подключила полицию, поисковые организации, разместила информацию в соцсетях. Особую помощь в поисках оказали волонтеры «Лиза Алерт».

Павла нашли. Жив! Спасибо всем и каждому, без вас мы бы не справились. Вы невероятные люди. И ещё одно счастливое подтверждение тому, что поисковый отряд «Лиза Алерт» — мегапрофессионалы! — сообщила Юлия Логинова.

Напомним, Павел Логинов, житель Миасса, в конце прошлой недели ушел из дома с большим рюкзаком. Он собирался в магазины, банк и налоговую. Однако домой не вернулся, трубку не брал. Жена пропавшего не исключала возможности супруга уехать в Челябинск.