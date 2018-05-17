/ Пенсионерка получила от «целительницы» заговоренные фальшивки взамен на реальные деньги

Составлен фоторобот мошенницы.

89-летняя жительница Еманжелинска лишилась 54 тысяч рублей, пустив в дом незнакомку. Та заявила, что ищет для своей дочери комнату для проживания. В разговоре «гостья» упомянула, что на сыне хозяйки дома порча, и она может ее снять. Ради удачливости сеанса целительнице потребовались деньги, которые нужно было «заговорить». Та провела с ними неизвестные манипуляции, а после в запакованном виде вернула владелице, запретив открывать сверток 4 дня. Настоящий шок ожидал пенсионерку в магазине, куда она пришла с этими деньгами. Там ей заявили, что «заговоренные» купюры — «билеты банка приколов». Пенсионерка осознала обман и обратилась в полицию.

Следственным отделом ОМВД России по Еманжелинскому району возбуждено уголовное дело по статье «кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Приметы разыскиваемой: женщина, предположительный возраст 70−75 лет, рост 155−160 см, волосы темные. На голове был платок, куртка серого цвета, юбка длинная темного цвета, сапоги темного цвета.

Всех, кто пострадал от аналогичных преступлений или стал свидетелем правонарушений, просят обратиться по телефонам 8(35 138)2−12−02 или в службу 02.