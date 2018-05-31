/ Фальшивая валюта обернулась для кусинца уголовным преследованием

Мужчина неоднократно менял в банках поддельные евро на 632 тысячи рублей.

Суд готовится рассмотреть уголовное дело в отношении южноуральца, пытавшегося менять поддельные евро на настоящие рубли. Мужчине удалось получить 632 тысячи рублей. По версии следствия, житель Кусы купил валюту заграницей, а по возвращению на родину решил поменять ее. Однако в банке подлог вскрылся.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя Кусы, который обвиняется в совершении преступлений по статье 186 УК РФ «Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов в иностранной валюте». — рассказала сайту «Первый областной» помощник прокурора по Челябинской области Наталья Мамаева.

Обвиняемый был задержан сотрудниками Управлением экономической безопасностии МВД России по Челябинской области.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Центральный районный суд Челябинска.