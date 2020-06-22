«Протащили немного до столба»: водитель «Яндекс. Такси» сбил девушку на «зебре» в Миассе

Пострадавшую госпитализировали с травмами.

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В Миассе 29-летняя девушка пострадала в ДТП с «Яндекс. Такси». Инцидент произошел в минувшую субботу, 20 июня, на улице Готвальда. По словам очевидцев, пешехода несколько метров протащило по «зебре». Местные жители сообщают, что на автомобиле остались вмятины от столкновения.

«На пешеходном переходе сбили молодую девушку, машина „Яндекс. Такси“, и протащили немного до столба», — написал очевидец Сергей Зеленко.

Произошедшее прокомментировали в отделе ГИБДД по Миассу.

«Водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем „Шкода Октавия“ не убедился в безопасности, не уступил дорогу и совершил наезд на пешехода 1991 года рождения. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения и была госпитализирована», — говорится в сообщении.

Свидетели аварии рассказали, что пострадавшую доставили в больницу на реанимационном автомобиле.