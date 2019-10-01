В колонию отправится южноуралец, по вине которого в ДТП погибла многодетная мать

В аварии пострадали еще четверо, одна из женщин потеряла еще неродившегося ребенка.

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В Челябинской области суд вынес приговор 36-летнему водителю, устроившему «пьяное» ДТП под Троицком осенью прошлого года. В результате аварии погибла многодетная мать, пострадали четыре человека, у одной из пассажирок произошел выкидыш.

«Трем пассажирам и водителю автомобиля „ДэуНексия“ причинены телесные повреждения, при этом пассажирка 1986 г. р. скончалась от полученных травм на месте ДТП. Двоим другим пассажирам — женщине 1992 г. р. и мужчине 1997 г. р. причинен тяжкий вред здоровью. Кроме этого, у женщины 1992 г. р. после ДТП произошло прерывание беременности на сроке 16 недель. Водителю автомобиля причинен вред здоровью средней тяжести», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Мужчина признал свою вину, ранее он выплатил потерпевшей более 850 тыс. рублей. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права управления авто на такой же срок. Кроме того, в счет возмещения морального вреда суд взыскал в пользу пострадавшей пассажирки 350 тысяч рублей.

Напомним, страшное ДТП произошло 14 ноября прошлого года. На территории Троицкого района 35-летний водитель «Мерседеса» превысил скорость и выехал на встречную полосу, где его автомобиль врезался в «Нексию». В результате аварии погибла женщина, которая, по информации ГИБДД, была матерью троих малолетних детей. Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести.