Известный тяжелоатлет стал жертвой автоворов

Из автомобиля стронгмена Эльбруса Нигматуллина бензин сливают не первый раз.

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Недавно знаменитый спортсмен Эльбрус Нигматуллин в очередной раз обнаружил пустой бак своей машины. Причиной своих бед он называет «воришек», которые сливают бензин. На его реакцию в сети, записанную на видео, откликнулись сотни людей с похожей проблемой, советуя интересные средства для борьбы с похитителями.

«Ничего необычного, слили в очередной раз бензин, все бы ничего, если бы хоть немножко оставили. Я подозреваю, что у меня уже давно сливают бензин. Но если раньше это было по чуть-чуть, то сейчас слили полностью, до дна. После этого я записал видео, выложил в сеть в надежде, что ребята увидят, прислушаются. Раньше я даже не догадывался о масштабе этого воровства. Около тысячи людей написали мне в соцсетях об этой проблеме. А то, что у меня украли бензин, я подошел к этому с юмором, но с другой стороны, я уже не могу терпеть, поэтому поделился этим случаем в соцсетях»,— рассказал спортсмен Эльбрус Нигматуллин.

«Первый областной» поговорил с экспертами и узнал о способах защиты своего автомобиля от неприятных неожиданностей. Сейчас средств для противодействия достаточно много. По словам специалистов, популярностью пользуются даже народные средства.

«Есть несколько вариантов, как себя обезопасить. Первый — установить на горловину бака крышку с ключом или кодовым замком, цена крышки небольшая, но после установки придется постоянно открывать бак самому на заправке. Можно использовать сеточку из устойчивого к бензину материала, ее следует закрепить так, чтобы она препятствовала попаданию шланга из горловины в бак. Некоторые водители вообще клеят наклейку с надписью "Заправка газом", не думаю, что это эффективно, но можно попробовать» — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» Сергей, консультант челябинского автосервиса.

Наиболее действенным способом все же остается парковка в положенных местах: чтобы не привлекать внимание воров к своей «ласточке» оставляйте ее «ночевать» на платной стоянке или в гараже.