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/ Самый старый пенсионер России дожил до 128 лет

Самый старый пенсионер России дожил до 128 лет

Всего в стране 37 пожилых людей, преодолевших 110-летний рубеж.
сегодня в 15:11
  |  Общество

Пенсионный фонд России представил данные о россиянах-долгожителях. Оказалось, что самый взрослый получатель пенсии родился еще при царе Александре III. Всего в России получают пенсию 37 граждан старше 110 лет.

Самым старым пенсионером страны является женщина: она родилась 1 июля 1889 года и проживает в Чеченской Республике. — передает RT со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.

Напомним, ранее власти страны начали разработку законопроекта о повышении пенсионного возраста у мужчин и женщин. Это подтвердил Дмитрий Медведев. Сейчас возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Эксперты полагают, что необходимость повысить пенсионный возраст среди россиян назрела давно, однако эту меру отложили до выборов Президента как непопулярную среди населения.

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