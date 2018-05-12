/ Самый старый пенсионер России дожил до 128 лет

Всего в стране 37 пожилых людей, преодолевших 110-летний рубеж.

Пенсионный фонд России представил данные о россиянах-долгожителях. Оказалось, что самый взрослый получатель пенсии родился еще при царе Александре III. Всего в России получают пенсию 37 граждан старше 110 лет.

Самым старым пенсионером страны является женщина: она родилась 1 июля 1889 года и проживает в Чеченской Республике. — передает RT со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.

Напомним, ранее власти страны начали разработку законопроекта о повышении пенсионного возраста у мужчин и женщин. Это подтвердил Дмитрий Медведев. Сейчас возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Эксперты полагают, что необходимость повысить пенсионный возраст среди россиян назрела давно, однако эту меру отложили до выборов Президента как непопулярную среди населения.