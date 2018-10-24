/ Пенсионерка получила травмы при остановке маршрутки в Златоусте

Пожилую женщину увезли на скорой.

Жительница Златоуста получила ушиб грудной клетки во время поездки в маршрутном такси № 15. Инцидент случился рядом с остановкой «Выставочный зал» накануне, 23 октября. Ситуацию, в ходе которой пострадала женщина, объяснил водитель маршрутки.

Я начал движение, она взяла билет, дальше она пошла, я подъезжал к остановке, начал плавно останавливаться и она упала боком туда, где находится двигатель. Дальше мы вызвали скорую. — рассказал сайту «Первый областной» Вячеслав Старцев, водитель маршрутного такси.

Как пояснили другие пассажиры маршрутного такси, бабушка не держалась за поручень во время движения, что, по их мнению, и стало причиной падения. В результате пожилой женщине потребовалась помощь медиков. Сотрудники скорой помощи пояснили, что хоть бабушка и получила ушиб грудной клетки, ее здоровью ничего не угрожает.