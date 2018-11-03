/ Маршрутка до Белого Хутора изменит график движения

Микроавтобус № 136 будет ходить чаще в часы пик.

Маршрутное такси № 136 будет ходить чаще. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса. До этого жители пригорода, куда следовал микроавтобус, пожаловались, что уехать в город в часы пик — невозможно. В ведомстве переговорили с перевозчиком.

Принято решение уменьшить интервал ожидания до шести минут в периоды наибольшей востребованности: утренние и вечерние часы. — сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, маршрут такси № 136 — кольцевой. Он огибает почти весь город, следуя через улицы Худякова и Доватора на ж/д вокзал, после — на площадь Революции. Затем микроавтобус поворачивает на цирке и едет в сторону ЧелГУ по Братьев Кашириных. Но главное, что он едет в сторону новых микрорайонов Челябинска Белый хутор, Залесье, Вишневая горка и Женева.