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/ Инспекторы ГИБДД остановили небезопасную маршрутку и отправили ее на стоянку

Инспекторы ГИБДД остановили небезопасную маршрутку и отправили ее на стоянку

Водителя и сотрудников предприятия, отправивших ПАЗ в рейс, привлекут к ответственности.
сегодня в 17:42
  |  Общество

Маршрутное такси № 123 остановили в Челябинске инспекторы ГИБДД и не зря. Привлекший их внимание ПАЗ не соответствовал техническим требованиям. Инспекторы отметили, что люфт рулевого управления превышает допустимые нормы на 8%. Водитель 1969 года рождения вышел в рейс без карты маршрута. Разрешить и дальше ездить по дорогам этому автобусу сотрудники ГИБДД не могли.

В отношении водителя было вынесено постановление по делу об административном правонарушении по статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена» КоАП РФ. Эксплуатация транспортного средства запрещена, автобус помещен на специализированную стоянку. Рассматривается вопрос о привлечении должностного лица предприятия к административной ответственности. — рассказали сайту «Первый областной» в ОГИБДД Челябинска.

Сотрудники Гоасвтоинспекции продолжать следить за безопасностью пассажиров маршрутных такси в Челябинске.

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