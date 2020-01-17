Бабушка чуть не отравила внучку таблетками в Челябинской области

Инцидент произошел в Каслинском районе.

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Семиклассница пришла домой из школы и пожаловалась на головную боль. Бабушка, желая помочь внучке, дала девочке таблетку, но, судя по всему, перепутала блистеры. Состояние девочки только ухудшилось, а к головной боли добавилась и боль в области живота.

Школьницу доставили в больницу, где ей диагностировали острое отравление, а делом занялись правоохранительные органы.

«Криминального состава в этом случае нет, в настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области корреспонденту сайта «Первый областной».

Как стало известно, в настоящее время жизни школьницы ничего не угрожает.