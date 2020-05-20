Двухлетняя девочка отравилась уксусом в Челябинской области

В произошедшем предстоит разобраться следователям.

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Во вторник, 19 мая, в катав-ивановскую больницу привезли двухлетнюю малышку. Врачи поставили девочке диагноз «отравление уксусной кислотой». К разбирательству в произошедшем уже подключились сотрудники СУ СК России по Челябинской области. Материалы дела следователям были переданы из органов внутренних дел.

«По предварительным данным, в указанный день в квартире одного из домов города Юрюзань девочка, оставшись без внимания взрослых, сделала глоток из бутылки с уксусной кислотой, стоявшей в доступном месте», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе СУ СК России региона.

В настоящее время за здоровьем девочки следят врачи, ей оказывается вся необходимая помощь. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются, после проверки будет принято процессуальное решение.