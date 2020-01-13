Следственный комитет проверит детсад Челябинска после отравления малышей

Информация о массовом заболевании появилась в выходные.

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12 января появилась информация о том, что воспитанники детского сада № 444, находящегося в Калининском районе Челябинска, поступили в больницы с признаками отравления. Инцидентом заинтересовались следователи.

В Следственном комитете России по Челябинской области объявили о доследственной проверке. Её проведение находится под личным контролем исполняющего обязанности руководителя регионального управления.

«В ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, количество детей, поступивших в лечебные учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в ведомстве.

Помимо Следственного комитета, свою проверку также проводит Роспотребнадзор. В лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» ведут исследования материала от больных детей, работников детского сада, смывов и проб. Это делается для того, чтобы установить источник болезни.