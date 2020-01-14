Роспотребнадзор установил причину массового отравления в детсаду Челябинска

Всего зарегистрировано семь заболевших.

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Продолжается расследование массового отравления воспитанников детского сада № 444, находящегося в Калининском районе Челябинска.

В Роспотребнадзоре по региону отмечают, что всего заболело семь детей и все они из разных групп. Никто не госпитализирован, все лечатся амбулаторно. Само заболевание протекает в лёгкой степени тяжести.

«Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области в ходе эпидемиологического расследования по случаям заболевания острой кишечной инфекцией среди детей МБДОУ „ДС № 444 г. Челябинска“ установлено, что причиной заболевания явился норовирус 2 генотипа, который был выявлен от заболевших детей и сотрудника пищеблока», — рассказали в ведомстве.

К факторам передачи данной норовирусной инфекции относятся загрязненная пища и вода.

Сейчас продолжаются противоэпидемические мероприятия и расследование причин возникновения заболевания. Ситуация находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Ранее было объявлено о том, что этим инцидентом также заинтересовались в Следственном комитете, там начали доследственную проверку по факту отравления детей.