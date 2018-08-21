/ Трассу под Магнитогорском засыпало банными вениками. Видео

Груз разлетелся по дороге в результате аварии.

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Авария с участием двух автомобилей произошла сегодня около Магнитогорска. Столкнулись внедорожник «Тойота» и грузопассажирский автомобиль, который перевозил партию веников для бани. Видеозапись с места происшествия сняли очевидцы. На ней видно «Тойоту», от которой отлетел задний бампер и второй автомобиль, у которого сильно повреждена передняя часть.

Ужас, я тоже видела, проехала минут 15 назад, скорая и полиция была. — сообщает очевидец происшествия.

Последствием ДТП стали разлетевшиеся по трассе банные веники. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Но очевидцы говорят, что на трассу выезжали карета скорой медицинской помощи и МЧС.