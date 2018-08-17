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/ Водитель, устроивший смертельное ДТП в Магнитогорске, выплатит большую компенсацию

Водитель, устроивший смертельное ДТП в Магнитогорске, выплатит большую компенсацию

В суде рассмотрели апелляцию от супруги погибшего.
сегодня в 15:50
  |  Общество

Магнитогорский автомобилист, по вине которого погиб молодой отец, во второй раз заслушал собственный приговор. В ноябре 2017 года мужчина сел пьяным за руль. Превысил скорость, вылетел на «встречку» — и лоб в лоб столкнулся с ВАЗом, где ехал мужчина с новорожденным ребенком и женой. Следствие шло больше полугода, в итоге суд решил отправить виновного на 3 года в колонию -поселение и назначил 200 тысяч компенсации морального вреда. Пострадавшая сторона посчитала, что приговор слишком мягкий, и подала на апелляцию.

Областной суд отменил приговор в части взыскания компенсации морального вреда, принял решение, увеличив размер суммы возмещения до 650 тысяч рублей. Потерпевшие настаивали на отбывании подсудимым наказания в колонии общего режима и взыскании компенсации морального вреда в размере 1,3 миллиона рублей. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе областного суда.

Отметим, что супруга погибшего автомобилиста все еще считает приговор недостаточно суровым. Она намерена продолжить сотрудничество с адвокатом и, возможно, будет подавать еще одну апелляцию.

Напомним, 21 ноября водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем «Ренж Ровер», в районе дома № 104 по проспекту Ленина в Магнитогорске выехал на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем «Джили», а затем с автомашиной ВАЗ-2114. В результате ДТП водитель отечественного транспортного средства, мужчина 1982 года рождения от полученных травм скончался. У него остались жена и новорожденный ребенок.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В соответствии с действующим законодательством максимальное наказание по данной части статьи — лишение свободы на срок до 7 лет.

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