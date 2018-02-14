/ Автовоз разбился на трассе М-5 в Челябинской области

Авария произошла между Чебаркулем и Миассом.

Из-за дорожно-транспортного происшествия образовались транспортные заторы. Дорожники порекомендовали водителям, движущимся в этом направлении, выбрать путь для объезда.

В 18.25 по местному времени, на 1785 км федеральной дороги М5 «Урал» произошло ДТП. Водитель большегруза Скания столкнулся с большегрузом Ман (автовоз). В результате этого от автовоза отцепился прицеп с 8 автомобилями. Этот прицеп совершил столкновение с большегрузом Вольво. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении дорог «Южный Урал».

На месте организованы объезды, на км 1799 и км 1780, через Чебаркуль и Миасс соответственно. По одной из полос организовано реверсивное движение, позволяющее расчистить дорогу для работы спецтехники.

Просьба к водителям всех видов автотранспорта воспользоваться объездами, чтобы дать возможность эвакуировать поврежденный транспорт с дороги. На месте работают подрядные организации Упрдор «Южный Урал» и бригады ГИБДД. — добавили в ведомстве.

Для срочной информации для всех участников движения и тех, кто находится пока без возможности выезда — круглосуточная диспетчерская служба 8(351)2666563.