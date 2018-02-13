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/ Судебные приставы лишили южноуральца страховых выплат после ДТП

Судебные приставы лишили южноуральца страховых выплат после ДТП

Задолженность мужчины по алиментам перевалила за 270 тысяч.
сегодня в 19:40
  |  Общество

Должник официально нигде не работает. Он самостоятельно отправлял своему ребенку по 4–5 тысяч рублей, но делал это нерегулярно. Судебным приставам не удавалась застать его дома или убедить явиться по вызову. В результате выяснилось, что неплательщик является страхователем принадлежащего брату Nissan R’nessa. После ДТП ему была положена компенсация ущерба более 200 тысяч рублей.

Узнав номер счета, который был открыт должником для зачисления страховой выплаты, судебный пристав оперативно направил в кредитное учреждение постановление об обращении взыскания на денежные средства. В настоящий момент алименты в размере 205 тысяч рублей уже поступили на счет взыскателя. — уточнили в УФСП России по Челябиснкой области.

Теперь приставы уверены, что должник явится к ним самостоятельно, чтобы выяснить, куда делись деньги. Тогда ему сообщат об остатках долга, пока это 70 тысяч рублей. Мужчину также намерены привлечь к административной ответственности.

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