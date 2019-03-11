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/ Автор видео прокомментировала инцидент с нетрезвыми врачами в больнице Верхнего Уфалея

Автор видео прокомментировала инцидент с нетрезвыми врачами в больнице Верхнего Уфалея

«Пьяная женщина вываливалась из реанимации», — рассказала очевидец.
сегодня в 18:21
  |  Происшествия

Тамара Столярова, автор видео на котором запечатлены врачи верхнеуфалейской больницы, предположительно находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, прокомментировала сайту «Первый областной» инцидент. По версии женщины, сотрудники учреждения начали празднование Международного женского дня когда их рабочий день еще не был окончен.

Сотрудники больницы находились в алкогольном опьянении. На часах еще не было 17:00, по словам женщины с видеозаписи, они отмечали 8 марта. Я не успела сделать запись, но видела, как из реанимации выходила пьяная женщина. Она была настолько пьяна, что ей приходилось держаться за стены, когда она открывала дверь в ординаторскую, она чуть не упала, ее подхватил молодой человек. — прокомментировала для сайта «Первый областной» Тамара Столярова.

Как сообщила Тамара, она вызвала полицию, но найти сотрудников, о которых шла речь, полицейский не сумел. Также она обратилась к и.о. главного врача больницы Елене Поповой, на что она ответила, что персонал больницы просто не могу быть пьяным. Сама Елена Попова рассказала сайту «Первый областной», что фактов употребления алкоголя на территории медучреждения замечено не было.

Никто из родственников из пациентов, не обращался в приемную главврача и не жаловался на поведение сотрудников в предпраздничный день 7 марта. — подчеркнула и.о. главврача Елена Попова.

Как отметила Тамара Столярова, на данный момент сотрудники больницы с ней не связывались. Тем временем, состояние ее матери ухудшилось, женщина находится все в том же отделении реанимации, в коме.

Напомним, в сети появилась видеозапись, на которой родственница пациентки ГБУЗ «Городская больница города Верхний Уфалей» разговаривает с сотрудницей медицинского учреждения, которая утверждает, что в ординаторской они празднуют 8 марта.

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