/ Сотрудники троицкой больницы прокомментировали отказ в госпитализации матери с ребенком

Действия медработников не вызвали вопросов у руководства больницы.

Руководство Троицкой больницы прокомментировало ситуацию, об отказе в госпитализации матери с девочкой, которых привезли на скорой из Берлина. По словам представителей медучреждения, ребенка отправили домой по обоюдному согласию медиков и родителей.

Ребенка доставили в приемное отделение больницы в 23:30, он был осмотрен дежурным врачом-педиатром. Доктор уточнил анамнез и жалобы, провел осмотр. Состояние ребенка оценили как удовлетворительное. В связи с тем, что мама воздержалась от госпитализации, предложенной в отделении, были сделаны соответствующие записи в медицинской документации. Матери было вызвано такси, медперсонал помог матери совершить посадку в автотранспорт. Матери были даны рекомендации по дальнейшему уходу за ребенком. — сообщает заместитель главного врача по медицинской части Троицкой больницы Евгений Большаков.

Однако дедушка девочки, которой требовалась медицинская помощь, Александр Лебин, утверждает, что ситуация выглядела совсем по-другому.

Как только они зашли туда, врачи больницы сразу же сказали фельдшеру скорой помощи, что у них нет мест, спрашивали, зачем их туда привезли. Перед тем, как их повезли в больницу, мою дочь не предупреждали, что в ней может не быть места, фельдшер просто предложил госпитализацию. Уже в больнице дочь уговаривала врачей сделать ребенку укол, который, по словам сотрудников больницы, должны были сделать в скорой помощи. После уговоров укол поставили, спросили у дочери, есть ли кто-то, кто может забрать их. Дочь сказала, что возможность уехать у них есть, после чего ее попросили уехать побыстрее. — рассказывает сайту «Первый областной» Александр Лебин.

Родственники ребенка намерены доказать свою правоту, обратившись в необходимые инстанции.