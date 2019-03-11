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/ Пьяными на рабочем месте застали врачей больницы в Верхнем Уфалее

Пьяными на рабочем месте застали врачей больницы в Верхнем Уфалее

Празднование 8 марта в медучреждении вызвало вопросы у родственницы одной из пациенток.
сегодня в 15:01
  |  Происшествия

Жительница Верхнего Уфалея стала свидетельницей празднования Международного женского дня в ГБУЗ «Городская больница города Верхний Уфалей». В реанимационном отделение данного медучреждения оказалась мама Тамары Столяровой. Дочь приехала в больницу, чтобы узнать о состоянии родительницы, где и сняла видеоролик, на котором она выясняет, почему посторонние люди проходят в реанимацию.

На видео Тамара Столярова задает вопрос медицинской сестре о том, почему сотрудники больницы находятся на рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения, а также почему в реанимацию заходят посторонние люди. Сотрудница ответила, что никто не пьян и никаких посторонних людей в реанимационном отделении не было: все, кто заходил — является сотрудником больницы, просто находящимся не на рабочей смене.

Информацию об ситуации инциденте сайту «Первый областной» прокмментировали в Минздраве Челябинской области. По информации ведомства, все сотрудники находились в адекватном состоянии, а обстановка в больнице была рабочая.

По информации главного врача больницы пациентка вызвала полицию, полиция не нашла нарушений в работе сотрудников больницы. На место подошел заведующий отделением и он подтвердил, что обстановка в отделении была рабочая, все сотрудники выполняли свою работу и находились в адекватном состоянии. Жалоб в администрацию больницы по этой ситуации не поступало. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

По факту инцидента будет проведена проверка на основании обращения и видеозаписи, распространяемой в социальных сетях.

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