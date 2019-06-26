/ 4 человека пострадали в ДТП на Комсомольском проспекте

Автомобиль вылетел на тротуар после столкновения с другой машиной.

Стали известны подробности аварии на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Косарева. Как сообщают в ГИБДД Челябинска, на перекрестке столкнулись два легковых автомобиля — «Киа» и «Рено», а потом одна из машин вылетела на тротуар, зацепив находившихся там людей.



«Киа» при повороте налево столкнулась с «Рено», который ехал навстречу прямо. «Рено» вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Пострадали 4 человека.

— сообщили сайту «Первый областной» в УГИБДД Челябинска.

Очевидцы сказали, что людей отбросило в разные стороны. Все они после ДТП были в сознании, однако находившиеся рядом люди утверждают, что состояние пострадавших было тяжелым.



Подробности и обстоятельства ДТП сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Информация по травмам уточняется.

