/ 4 человека пострадали в ДТП на Комсомольском проспекте

Стали известны подробности аварии на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Косарева. Как сообщают в ГИБДД Челябинска, на перекрестке столкнулись два легковых автомобиля — «Киа» и «Рено», а потом одна из машин вылетела на тротуар, зацепив находившихся там людей.
«Киа» при повороте налево столкнулась с «Рено», который ехал навстречу прямо. «Рено» вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Пострадали 4 человека.
— сообщили сайту «Первый областной» в УГИБДД Челябинска.
Очевидцы сказали, что людей отбросило в разные стороны. Все они после ДТП были в сознании, однако находившиеся рядом люди утверждают, что состояние пострадавших было тяжелым.
Подробности и обстоятельства ДТП сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Информация по травмам уточняется.
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