Автомобиль вылетел в шлюз гидроузла в Миньяре

Водитель машины не справился с управлением.

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В городе Миньяр Ашинского района в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль вылетел в шлюз гидроузла. Авария произошла вечером 11 октября 2020 года. 34-летний водитель за рулем автомобиля «Хёндай Солярис» не справился с управлением.

«Водитель не справился с управлением, съехал с дороги, после чего автомобиль опрокинулся в шлюз гидроузла», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

Мужчина, находившийся за рулем машины, улетевшей с моста, получил травмы. С места происшествия его госпитализировали в медицинское учреждение.