Роженица, попавшая в аварию на перекрёстке Воровского — Курчатова, не пострадала

Состояние женщины прокомментировали в ОКБ № 3.

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Женщина, которую везли на роды в попавшей в аварию машине скорой помощи, не получила серьёзных повреждений. Сейчас она уже готовится к рождению ребёнка. Об этом сайту «Первый областной» сообщил представитель областной клинической больницы № 3, куда участников инцидента доставили после аварии



«У неё всё хорошо, женщина ушла на роды. Никаких серьёзных травм она не получила»,— сообщили «Первому областному» в ОКБ № 3.

Напомним, авария с участием кареты скорой помощи произошла сегодня, 8 июля, на перекрёстке улиц Воровского и Курчатова. Медицинский автомобиль ехал прямо, но его не пропустила серебристая «Тойота». От столкновения «скорая» перевернулась на бок. По словам очевидцев, скорая помощь двигалась со звуковым сигналом и проблесковыми маячками.