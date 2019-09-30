Горздрав сообщил о состоянии пострадавшего в ДТП между «БМВ» и забором

Авария произошла сегодня утром возле лицея № 67.

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Мужчину, которого прижало автомобилем к забору, госпитализировали в ГКБ № 1. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщили в горздраве.

«Пациент до сих пор находится в операционной. Кроме перелома правой ноги у пострадавшего оторвало кожу от паха до голени. По завершении операции он будет переведён в реанимацию», — рассказали в горздраве.

Авария произошла в понедельник, 30 сентября, возле лицея № 67. За час до начала школьных уроков, водитель «БМВ» не справился с управлением и выехал на тротуар, где стоял пешеход. Мужчину прижало к забору школы автомобилем.