Челябинка погибла, попав под колеса сразу двух авто

Один из водителей мог быть в состоянии опьянения.

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В Челябинске 51-летняя женщина-пешеход скончалась после того, как на нее наехали два автомобиля. ДТП произошло вечером 1 октября вблизи дома 102 по улице Героев Танкограда. По предварительным данным, один из водителей мог быть пьян.

«Водитель 1990 года рождения (с признаками опьянения и впоследствии отказавшийся от прохождения освидетельствования), управляя автомобилем „Хундай“ совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте справа налево по ходу движения автомобиля. После чего от удара пешехода отбросило на автомобиль „Лада“, движущийся во встречном направлении прямо (под управлением водителя 1989 года рождения)», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

От полученных травм челябинка скончалась на месте. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.