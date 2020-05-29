Автомобиль полностью выгорел в Миассе

Во время возгорания пострадала еще одна машина.

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Жители Миасса обратились за помощью сотрудников пожарной службы из-за загоревшегося автомобиля. Пламя охватило машину, припаркованную на улице Малошкольная днем 28 мая. На борьбу с пламенем отправились бойцы двух боевых расчётов 16-й и 29-й пожарных частей.

«В результате возгорания автомобиль ВАЗ-2113 был уничтожен, поврежден припаркованный рядом ВАЗ-2112. Пострадавших нет», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе 5 пожарно-спасательного отряда ФПС Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России.

Машина загорелась, по предварительным данным, из-за неисправностей оборудования.