Дом и две «легковушки» выгорели ночью под Миассом

Молодого мужчину госпитализировали с ожогами.

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ЧП произошло ночью 7 июня в селе Сыростан. Вспыхнул деревянный дом. На место направили четыре пожарных автоцистерны по повышенному номеру сложности тушения.

Очевидцы рассказали, что из полыхающего жилища вышел человек. Огнеборцы убедились, что людей в здании нет, и приступили к тушению. С места происшествия с ожогами госпитализировали 33-летнего мужчину.

«В результате возгорания повреждены кровля, стены строения, вещи, мебель и легковой автомобиль „Chevrolet Lacetti“. По предварительным данным, причина пожара связана с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования», — прокомментировали в пресс-службе Миасского пожарно-спасательного гарнизона.

Добавим, что позже недалеко от потушенного дома вспыхнула припаркованная отечественная легковушка. Автомобиль полностью выгорел. В результате происшествия никто не пострадал. Предварительная причина пожара — неисправность электрооборудования.