Автомобиль перевернулся на трамвайных путях в Челябинске

ДТП произошло на Северо-Западе города.

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В Челябинске в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль перевернулся на трамвайных путях. Авария произошла сегодня, 14 мая, утром на Северо-Западе города.

«Я видела эту аварию. Очень странно повёл себя водитель. Пытался успеть на светофор и, проехав его, стал резко тормозить, машину закрутило и вынесло на трамвайную линию», — пишет в социальных сетях пользователь Елена Игошина.

Подробности аварии рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Челябинску.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло около 9 утра на пересечении проспекта Победы и улицы Краснознаменная. Водитель, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-2115, совершил наезд на бордюрный камень, после чего совершил опрокидывание. Автомобиль получил механические повреждения», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» старший инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Челябинску Алена Безменова.

В результате аварии никто не пострадал.