В Новокузнецк доставили трамвайные вагоны с Усть-Катавского вагоностроительного завода

Поставка состоит из трех новых единиц.

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Усть-Катавский вагоностроительный завод отправил новые вагоны в Новокузнецк. Первая партия, с которой в город прибыли три вагона модели 71-623-04, будет не единственной. Следующая уже запланирована до конца июня 2020 года, весь контракт будет отработан до сентября 2020 года.

«Мы не могли подвести город даже в условиях пандемии коронавирусной инфекции, приложили максимальные усилия, чтобы исполнить заказ Новокузнецка в срок. Город получит современный и комфортный трамвай, в том числе и двухсекционные вагоны новой модели. Сборка этих вагонов и их поставка в Новокузнецк — особенное событие для АО „УКВЗ“: ведь это не только наша наиболее современная и перспективная разработка, но и Новокузнецк стал её первым заказчиком. Уверен, что наше сотрудничество станет долгосрочным, взаимовыгодным и плодотворным», — комментирует ситуацию генеральный директор АО «УКВЗ» Роман Новиков.

Отметим, что все вагоны, которые изготавливает АО «УКВЗ» — низкопольные, имеют удобные места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Вагоны оснащены климат-контролем, электронным таблом, в вагоне ведется видеозапись, есть разъемы для зарядки телефонов, тревожная кнопка и Wi-Fi.