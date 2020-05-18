Автомобиль дорожной службы протаранил иномарку в Челябинске

Хозяйка о произошедшем узнала от сотрудников ГИБДД.

Послушать 00:00

Владелица красного «Шевроле» в Челябинске сегодняшнее утро начала не с кофе. Сотрудники ГИБДД сообщили ей, что автомобиль, который она на ночь припарковала на улице попал в ДТП. Ночью его протаранил и вжал в дерево большегруз, который занимался благоустройством проезжей части.

Мужчина, который был за рулем грузовика, объяснил, что ночью наносил на дорогу разметку и на пару секунд заснул за рулем от усталости. В этот момент на его пути и встретилась припаркованная иномарка.

Сейчас страховая компания подсчитывает ущерб, не исключено, что восстановить автомобиль не удастся.