Автолюбитель наехал на пешехода в Челябинске

Всего за выходные произошло более 100 дорожно-транспортных происшествий.

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В минувшую субботу в Челябинске автолюбитель сбил пешехода. По сообщениям городской Госавтоинспекции, дорогу пешеход переходил в неположенном месте.

«В 14:20 на улице 3-го Интернационала, 70 водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем „Лада“, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пострадал пешеход женщина — 1960 года рождения, госпитализирована»,— рассказали в ведомстве.

В этот же день поздно вечером, около 22:20, на проспекте Ленина, 68 23-летняя девушка, управляя мотоциклом «Хонда», влетела во впереди стоящий автомобиль «Ниссан». В результате мотоциклистка получила различные травмы.

Всего за выходные в Челябинске произошло 103 ДТП, в 10 из которых пострадали люди. Кроме того, за два дня сотрудники ГИБДД выявили 56 нетрезвых водителей. 25 челябинцев находились за рулём, не имея водительских прав. Всего за трое суток инспекторы выявили около 940 нарушений Правил дорожного движения.