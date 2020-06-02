Благоустройство парка у Вечного огня продолжается в Магнитогорске

Там появится сразу несколько новых объектов.

Послушать 00:00

В Магнитогорском парке у Вечного огня началось благоустройство прилегающей к Центральному стадиону территории. Сразу несколько новых объектов появятся в самой большой городской зоне отдыха.



По проекту, на территории от монумента «Тыл-фронту» до Центрального стадиона, возведут скалодром, комплекс «Тарзан», тренажерную площадку, канатную дорогу, детские тематические площадки, пам-трек, а также беговые, прогулочные и велодорожки. Также предусмотрена реконструкция березовой аллеи путем расширения пешеходной зоны. Это решение было принято и из-за плохого состояния деревьев.

«У некоторых, к примеру, гниют или повреждены стволы, в следствии чего они начинают высыхать. Кроме того, у насаждений высоко поднята корневая система, что также отражается на перспективе дальнейшего вегетационного развития. Между тем, на месте убранных деревьев будет произведена компенсационная рядовая посадка крупномерных елей. Отметим, что в целом при благоустройстве территории, прилегающей к Центральному стадиону будет дополнительно высажено более 700 деревьев и 600 штук кустарника: 34 ели голубой, 100 ели сибирской, 28 ив, 20 берез, 118 кленов, 400 ясеней пенсильванских и 14 рябин»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе администрации Магнитогорска.

По словам специалистов, планирование работ по озеленению осуществляется с учетом приоритетной посадки деревьев более ценных пород. При отборе посадочного материала будут учитывать высоту, диаметр ствола и количество скелетных ветвей.