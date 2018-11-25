/ Пассажирский автобус оказался в кювете на заснеженной трассе

Обошлось без жертв.

В субботу вечером, 24 ноября, в Челябинской области произошло ДТП с пассажирским автобусом. Он съехал в кювет на трассе поселок Магнитка-Златоуст. Причины, по которым транспортное средство не удержалось на дороге, сейчас выясняются. Известно, что на место вызывали не только сотрудников ГИБДД, но и представителей регионального МЧС. При этом серьезных повреждений автобус не получил.

В 20:07 24 ноября на 3 километре автодороги поселок Магнитка — город Златоуст, в Златоустовском городском округе, произошел съезд в кювет пассажирского автобуса. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ОГУ «ППС» по Челябинской области 4 человека и 1 единица техники. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Данных о пострадавших после съезда автобуса в кювет нет.