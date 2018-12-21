/ Эко-автобус начнет курсировать между Челябинском и Екатеринбургом

Он работает на сжиженном газе, его цена — более 10 миллионов рублей.

Уже со следующей недели между Челябинском и Екатеринбургом будет курсировать эко-автобус — первый в Челябинской области. Работает он на сжиженном газе, его цена — более 10 миллионов рублей. В России автобусов, работающих на таком топливе, — единицы. Даже этот был сделан в Китае компанией «Ютонг».

Почему говорю китайский? Потому что наша промышленность только переходит еще пока. Автобусы, которые имеют всю документацию, чтобы работать на линии отечественного производителя нет. Мы ждем, когда он появится. Какое преимущество? Багажные отсеки уже свободны для багажа, они не забиваются баллонами, как это при сжатом газе. Это увеличенный пробег. И, как мы говорим, — это экология. Мы все-таки надеемся, что отечественное производство догонит. И есть желание покупать отечественные автобусы. — рассказал исполняющий обязанности министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филлипов.

Еще 300 автобусов на газомоторном топливе закупит к саммитам ШОС и БРИКС Правительство Челябинской области. Их будут закупать на областные деньги частями: 150 в следующем, 2019 году, еще столько же — в 2020. Об этом в начале декабря заявил Борис Дубровский. В ближайшее время на такой экологичный транспорт должны перейти все транспортные компании. Реализовать проект собираются в рамках государственно-частного партнерства с компанией «Новатэк». Последняя — должна будет построить в области сеть специализированных автозаправок.

Мы считаем важным, очень важным, опережающим образом делать всё то, что является нашей компетенцией для улучшения качества атмосферного воздуха. А это значит изменение общественного транспорта, то есть перевод его на газомоторное топливо. Пусть это будет таким явным примером наследия ШОСа и БРИКС. — сказал Губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Кроме того, в планах правительства — перевести и личные автомобили южноуральцев на газомоторное топливо. Тем, кто согласится на данную инициативу, Борис Дубровский предложил снизить транспортный налог. Напомним, ранее глава региона заявлял, что такая мера позволит снизить объем выбросов, что скажется на экологической обстановке в областном центре.