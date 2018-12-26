/ Больше 160 междугородных автобусов отменят в Новый год

Взамен будут введены дополнительные рейсы.

В новый год будет отменено 167 междугородних автобусов из Челябинска. С таким заявлением выступило Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Так, с 29 по 31 декабря, в связи с повышенной востребованностью населения, добавится еще порядка 70 рейсов. Выбранное время является наиболее удобным для пассажиров. Отмены же произойдут с 31 декабря по 1 января по причине малого спроса. — рассказали сайту «Первый областной» в ведомстве.

Взамен будут введены дополнительные рейсы: в Миасс, Шадринск, Чесму, Бреды, Снежинск, Костанай, Южноуральск, Трехгорный, Магнитогорск, Казань, Пермь, Тюмень, Варну, Ашу, Рудный, Карталы, Екатеринбург, Усть-Катав, Катав-Ивановск и Сатку. Подробную информацию смотрите на сайте av74.ru