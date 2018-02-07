/ Муниципальный автобус в Челябинске изменил маршрут

Пусть следования автобуса №51 продлили.

Сегодня, 7 февраля, изменилось расписание и траектория движения автобусного маршрута № 51. Теперь, как и прежде, транспорт выезжает из поселка Сосновка и следует до Дворца спорта «Юность». Ранее автобус доезжал только до Областной больницы. Решение продлить его путь следования связано с тем, что, как правило, пассажиры добираются до центра города.

Для удобства пассажиров сохранён рейс от Автобусного парка в 6:20. Первые рейсы из Сосновки: 6:20, 6:50, 7:20. — сообщает перевозчик.



Известно, что маршрут теперь обслуживают три микроавтобуса. Более подробное расписание появится в ближайшее время на официальном сайте городского транспорта.