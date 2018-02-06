/ Власти расторгли договор с перевозчиком по двум автобусным маршрутам

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Управление транспорта Челябинска объявило о расторжении договора с автобусным перевозчиком, осуществляющим движение по двум маршрутам. В ходе мониторинга было установлено, что без надзора оказались автобусы № 2 «Мехколонна — ЮУрГУ» и № 33 «Училище — Железнодорожный вокзал». Договор с прежним перевозчиком расторгнут за ненадлежащее обслуживание.
В ходе мониторинга работы, в течение января мы не увидели ни одного транспортного средства на этих маршрутах. — сообщил сайту «Первый областной» начальник управления транспорта Роман Болотов.
Отметим, что в настоящее время властями рассматривается вопрос выдачи свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам новым компаниям.