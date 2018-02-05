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Вопрос о запуске электробусов решают в Челябинске

В столице Южного Урала намерены развивать электрический транспорт.
сегодня в 13:18
  |  Общество

В отдаленные районы Челябинска намерены пустить электробусы. Речь идет о ТЭЦ-2 и Чурилово. Пока открытым остается финансовый вопрос: для того, чтобы обеспечить удобный для горожан интервал, в «ЧелябГЭТ» не хватает электробусов, а переоборудование троллейбусов в этот вид транспорта обойдется слишком дорого.

Есть направление, которое не обеспечено контактной сетью, там мы и могли бы использовать электробусы. Но пока оборудование для них оказывается очень дорогим. Мы выясняем, стоит ли сделать контактную сеть или модернизировать определенное количество троллейбусов, для того чтобы они работали как электробус. — пояснил директор «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко.

Он пояснил, что в распоряжении организации есть четыре электробуса. Если использовать их на маршрутах, интервал вырастет до 30 минут. Это не решит проблему, а наоборот усугубит ее.

Руководитель отметил, что переоборудование троллейбуса в электробус обойдется примерно в 3,5 миллиона. Минимум для одного маршрутка необходимо 10 троллейбусов. Если расчеты покажут, что протянуть контактную сеть до Чурилово будет дешевле, то предприятие остановится на этом решении.

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