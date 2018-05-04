/ Автобус с пассажирами заглох на железнодорожном переезде в Чебаркуле

В тот момент салон был полон людей.

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Заполненный пассажирский автобус «Миасс-Челябинск» застрял на железнодорожном переезде в Чебаркуле 3 мая. Как рассказали участники событий, у транспорта закончилась солярка. На переезде, расположенном недалеко от автовокзала Чебаркуля, образовалась пробка, потому что автобус не мог сдвинуться с места. Судя по видео, которое сняли очевидцы, выходить из ситуации пришлось своими силами: пассажиры подняли шлагбаум, задним ходом автобус съехал с переезда.

Солярка закончилась прямо на переезде, водитель сказал, что недозаправили его. Был полный автобус пассажиров, через полчаса приехал другой. — сообщил сайту «Первый областной» пассажир Максим Гартман.

На автобусе был логотип «Первой транспортной корпорации», однако там рассказали, что автобус с таким маршрутом им не принадлежит.

Автобус не наш. Однако в таком случае пассажиров должны пересадить на следующий, идущий по тому же маршруту, либо предоставить резервный автобус, если остановка произошла недалеко от населенного пункта. — прокомментировали сайту «Первый областной» в «Первой транспортной корпорации».

Отметим, все время, пока пассажиры ждали помощи, шел дождь.