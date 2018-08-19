/ Пассажира ВАЗ-2110 зажало в салоне автомобиля в Чебаркуле

Спасатели задействовали спецтехнику.

ДТП с участием автомобилей «Фольксваген поло» и ВАЗ- 2110 произошло возле Молокозавода в Чебаркуле 17 августа. Водитель иномарки, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу «десятке», из-за чего и произошло столкновение. Водителем ВАЗ -2110 же была превышена скорость.

Водитель «Фольксвагена» не уступил дорогу, выезжая с прилегающей территории. В результате столкновения, пострадали водитель и пассажир «десятки». — рассказал сайту «Первый областной» очевидец.

Сообщается, что все участники ДТП были трезвые, кроме пассажира легковушки. Прибывшим на место проиcшествия спасателям пришлось применить спецтехнику, для того, чтобы вызволить его из автомобиля. На место выехала карета скорой медицинской помощи.