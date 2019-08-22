В Челябинске водитель такси протаранил столб

Авария произошла рано утром в Калининском районе.

В Калининском районе Челябинска сегодня, 22 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель на автомобиле, брендированном наклейками известного агрегатора такси, протаранил столб. Столкновение случилось ранним утром на улице Братьев Кашириных.

«Водитель автомобиля "Лада" не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. Сейчас все обстоятельства устанавливаются, проводится административное расследование», — сообщили корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе ГИБДД России по городу Челябинску.

За рулем автомобиля находился 30-летний мужчина. В результате происшествия водитель получил травмы.