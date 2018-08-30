/ Как учиться, работать, веселиться и при этом все успевать?

Учебный год не за горами. Рассказываем, как обычные будни превратить в супергеройское приключение.

Незаметно пролетело лето. Заканчивается пора беззаботных отпусков, подходят к концу насыщенные смены летних лагерей. А как хотелось бы, чтоб теплые веселые деньки продолжались как можно дольше! Во время каникул и отпусков можно, не думая о времени, кататься на велосипеде, гулять с друзьями, ходить в кино на любимые супергеройские фильмы (чего только стоит «Человек-муравей и Оса», который можно пересматривать постоянно!).

Откроем секрет: совсем не обязательно отказываться от развлечений во время учебных или рабочих будней, ведь можно научиться совмещать и интегрировать, получать новые знания и оставаться в тренде.

Во-первых, очень советуем всем, и не только школьникам, ввести в свою жизнь личный дневник: эта вещь поможет стать организованнее и научиться успевать всегда и везде. Благодаря простому и в то же время четкому планированию, у вас появится больше свободного времени, а значит, можно будет лишний раз посмотреть фильм или полистать выпуск комиксов.





Во-вторых, во время перерыва между уроками, парами или работой не сидите на месте. Походите, разомнитесь, поболтайте с кем-нибудь, покажите им свои новые крутые супергеройские ластики «Стиратели» от «Пятёрочки». Да, да, в крупной торговой сети совсем недавно стартовала потрясающая акция «Герои в «Пятёрочке», в ходе которой можно обзавестись множеством вещей с любимыми героями!

С 21 августа и вплоть до 8 октября покупателям на кассе дарят один из 16 ярких ластиков в виде супергероев киновселенной Marvel. Получить их можно:

1) за каждые 555 рублей в чеке;

2) при покупке товаров от партнеров (они отмечены специальным стоппером);

3) и если вы приобретаете ластик отдельно.





«Стирателями» можно не только играть с друзьями. Человек-паук или Халк, как и все остальные участники коллекции, с легкостью сотрут помарку в тетради, блокноте или альбоме. Помимо этого, ластики украсят любое рабочее место. С такой суперкомандой любое времяпрепровождение станет веселым и превратится в целое приключение.

В дополнение к коллекции фигурных ластиков можно приобрести специальный альбом для «Стирателей» и даже кружки с героями Marvel. Хотели узнать, как стать самым крутым? Рецепт прост: большой комплект супергеройских вещей от «Пятёрочки» привлечет внимание, вызовет восхищенные взгляды и поможет подружиться с одноклассниками или коллегами. Кстати, на официальном сайте акции стиратели.рф можно сыграть в онлайн-игры, первым узнать о выгодных специальных предложениях и принять участие в конкурсе, главным призом в котором является поездка в Disneyland для всей семьи!