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Четыре работника пострадали в аварии на котельной в Сатке

Травмированных увезли в больницу.
сегодня в 13:35
  |  Происшествия

В Саткинском районе произошло ЧП на котельной. Сообщается об аварии, затронувшей четырех сотрудников. Она случилась сегодня, 17 сентября. Причины аварии пока не разглашаются, однако медицинская помощь работникам котельной уже оказана. Некоторых отправили под наблюдение врачей.

Троим потребовалась госпитализация. Все они в состоянии средней степени тяжести. Решается вопрос о переводе одного из них в областной ожоговый центр в ГКБ N6 Челябинска. — прокомментировали сайту «Первый областной» в министерстве здравоохранения Челябинской области.

В «Энергосистемах» Сатки информацию подтверждают, однако подробный комментарий пока не готовы предоставить. В ЕДДС о произошедшем не сообщали.

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