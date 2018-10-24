/ Больше половины челябинцев не боятся уволиться «в никуда»

Основной причиной работы становится конфликт с начальством.

Челябинцы оказались рисковыми работниками, готовыми уволиться «в никуда». Об этом сообщили 65% горожан. Основной причиной такого поступка они обозначили конфликт с начальством или коллегами, низкую зарплату, стресс и отсутствие отпуска. Пятая часть опрошенных не понаслышке знает о проблемах уволившихся, однако не решается на расставание с работой из-за разных факторов.

53% респондентов отметили, что от увольнения в никуда их может удержать только финансовый фактор. 3% горожан не смогли бы уйти из-за привычки к конкретному месту работы, а 4% не хотели бы подвести коллег. 8% челябинцев остановил бы страх не найти новую работу. А треть опрошенных признались, что их ничего не удержит на нелюбимой работе — нужно уходить, несмотря ни на что. — рассказывает Зарплата.ру.

Уволиться в ближайшее время хочет каждый пятый челябинец, 16% существует с этой мыслью, а 46% горожан иногда задумываются о смене работы. При этом 18% все устраивает.

Часто увольняющимися признаны PR-специалисты, журналисты, дизайнеры и event-менеджеры.